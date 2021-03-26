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    Вице-премьеры РК и РФ рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в области промышленной кооперации

    26 Марта 2021, 10:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Москве состоялись переговоры заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Юрием Борисовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    В развитие договоренностей по итогам встречи Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, состоявшейся 22 марта, вице-премьеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в рамках Программы совместных действий в области казахстанско-российской промышленной кооперации.

    Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие шаги по ускорению реализации ранее согласованных совместных проектов. Также были обговорены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества посредством изучения новых перспективных проектов промышленной кооперации в Казахстане.

    Говоря о перспективах дальнейшей совместной работы, озвучена взаимная приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей для более тесного взаимодействия в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах.

    Участники встреч отметили эффективность и востребованность межправительственного диалога между Казахстаном и Россией и договорились поддерживать высокую динамику взаимных контактов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Промышленность Россия
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