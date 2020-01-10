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Вице-премьер РК назвал главную причину падения самолета Bek Air

10 Января 2020 15:18
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Вице-премьер РК назвал главную причину падения самолета Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основной версией падения самолета компании Bek Air в Алматы является обледенение воздушного судна. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр.

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На брифинге в СЦК, озвучивая предварительные результаты работы комиссии, он заявил, что не исключает вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток.

«Основной версией случившейся авиакатастрофы является версия обледенения воздушного судна», - сказал Роман Скляр.

Комиссией всего выдвигалось несколько версий причин произошедшего. Но по итогам предварительной работы комиссией установлено, что самолет не полностью был обработан специальной жидкостью, которую используют в холодную погоду.



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Автор:

Серик Сабеков

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