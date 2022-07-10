10 Июля 2022 19:00

Вице-премьер Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам развития экотуризма

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках рабочей поездки в Алматинскую область заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось выездное совещание по вопросам развития внутреннего туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В совещании приняли участие представители центральных и местных государственных органов, ряд инвесторов туристической отрасли.

Е. Тугжанов подчеркнул, что по поручению Главы государства необходимо развивать туризм в стране. Сегодня Правительство создает все условия для благоприятного процветания внутреннего туризма.

«Очевидно, что Алматинский регион с обилием нацпарков является ключевым направлением по развитию экотуризма. Статистические данные также свидетельствуют об этом. Суммарная посещаемость 3-х нацпарков в пределах территории Алматинского кластера по итогам 2021 года превысила уровень не только 2020-го, но и 2019-го года, когда не были введены ограничения. Итоги 6 месяцев 2022 года также показывают хорошую тенденцию по увеличению посещаемости нацпарков. Все это говорит о высоком темпе развития экотуризма и распространении самой культуры экологического туризма среди населения. Вместе с тем, обязательным условием является сохранение биоразнообразия и недопущение экологического вреда объектам природы», — отметил вице-премьер.

В рамках совещания вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев доложил об основных показателях туризма страны. По итогам прошлого года зафиксировано 6,9 млн внутренних туристов, что является рекордным показателем по сравнению с 2020 годом и 2019 годом.

Благодаря разработке системы eQonaq, через которую регистрируют своих туристов более 6 тыс. пользователей, включая отели, гостевые дома, туроператоров и даже физических лиц, министерство видит в режиме реального времени: откуда прибывают туристы, их возраст, пол, длительность пребывания, предпочтения по маршруту поездки. Более того, можно увидеть сколько раз иностранец уже бывал в Казахстане, и как менялись его предпочтения.

В целом наблюдаются положительные тренды по развитию туризма - наблюдается рост по иностранным гостям. До конца года ожидается порядка 700 тыс. иностранных туристов. Восстановлены международные сообщения с 28 странами по 107 маршрутам, также восстановлен безвизовый режим для граждан 77 стран. Выросла и посещаемость национальных парков, которая составляет 1,5 млн человек по итогам 2021 года. До конца 2022 года планируется увеличение роста посещаемости национальных парков до 1,6 млн посетителей.

В рамках реализации программы Kids Go Free рассмотрены 192 заявки от туроператоров для возмещения стоимости авиабилетов 385 детей, которые уже воспользовались бесплатным перелетом (по состоянию на 08.07.2022 года). Еще более 1000 детей ожидают поездку со своими семьями на текущий летний сезон по данной программе.

До конца текущего года планируется нарастить инвестиции в основной капитал до 708 млрд тенге. Касательно показателя по количеству людей, задействованных в сфере туризма, по итогам прошедшего года создано более 31 тыс. рабочих мест. Началась реализация мер государственной поддержки по субсидированию туроператоров за иностранных туристов, стоимости детского авиабилета и содержания СГУ, механизмам возмещения по приобретению горнолыжного оборудования и туравтобусов, строительству туробъектов и объектов придорожного сервиса. Для продвижения внутреннего туризма запущены акции NeoNomad, стимулирующие внутренних туристов на посещение 20 регионов страны, локации которых планируется объединить в один большой маршрут по Казахстану.

Также на совещании выступил заместитель акима г. Алматы Алишер Абдыкадыров, рассказав о планах по увеличению мощности туристического потока за счет строительства дополнительного терминала городского аэропорта, с акцентом на необходимость развития MICE туризма, учитывая потенциал города.

Акиматом Алматинской области предложено разрешить собственникам земель сельскохозяйственного назначения вести туристическую деятельность, включая строительство мест размещений на указанных землях без смены их назначения.

Министром экологии, геологии и природных ресурсов предложено оцифровать процесс взимания платы за въезд автомобильных транспортных средств на территорию национальных парков. Также были озвучены вопросы подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к инвестиционным проектам на территории национальных парков.

В ходе совещания инвесторы проинформировали о реализации проектов в национальных парках и внести предложения по развитию экотуризма. Ералы Тугжанов дал развернутые ответы инвесторам и предложил им чаще проводить подобные встречи, обсуждать вопросы и совместно принимать решения по вопросам развития внутреннего туризма страны.

По итогам совещания вице-премьер дал конкретные поручения государственным органам и акиматам оказать содействие инвесторам и продолжить работу в части подведения инфраструктуры.