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    Вице-премьер Ералы Тугжанов ознакомился с эпидситуацией в Алматы

    8 Июля 2022, 11:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Казахстана Ералы Тугжанов прибыл в Алматы с рабочим визитом и заслушал доклады об эпидситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На совещании с участием заместителя акима города, главных врачей больниц и поликлиник были рассмотрены актуальные вопросы текущей эпидемиологической ситуации и принимаемые в мегаполисе меры по недопущению распространения COVID-19.

    По данным замакима города Асем Нусуповой, по состоянию на 7 июля в Алматы зарегистрировано 239 841 случай коронавирусной инфекции, в стационарах лечатся 87 пациентов, из них два человека в отделении реанимации. На амбулаторном наблюдении находится 834 человека.

    Главный санврач Алматы Касымхан Алпысбайулы заявил, что по темпам распространения коронавирусной инфекции город находится в желтой зоне. Отмечается подъем заболеваемости после спада в начале и середине весны. Так, прирост заразившихся увеличился до 0,2 %, коэффициент распространенности – устойчиво выше 1. Наибольшее количество очагов заражений находится на территории Бостандыкского, Алмалинского, Алатауского, Бостандыкского и Медеуского районов.

    По его словам, причинами роста и источниками заражения являются посещение общественных мест, контакты по домашнему очагу, в городском транспорте, по месту работы, а также снижение темпов вакцинации и ревакцинации.

    В целях снижения заражения населения администрацией города приняты меры по усилению контроля за вакцинацией и ревакцинациией, изоляцией больных, разъяснительная работа с населением о необходимости соблюдения основных мер профилактики.

    Вместе с тем, к новой волне пандемии в Алматы подготовлены 23 ковидные клиники на 7 тыс. коек, в том числе 250 реанимационных.

    В ходе совещания с представителями медицинской общественности были рассмотрены вопросы профилактики КВИ.

    Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов обратил внимание на прирост заболеваемости в городе, а также на важность координации работы ПМСП, организация вакцинации и ревакцинации, готовности системы здравоохранения Алматы к очередному подъему заболеваемости коронавирусной инфекцией.

    «Задачи, которые сегодня были поставлены, я прошу сегодня проанализировать совместно с Главным государственным санитарным врачом города и принять необходимые меры по недопущению и не распространению коронавирусной инфекции», — отметил Е. Тугжанов.

    В завершении совещания вице-премьер поручил руководству города усилить прививочную кампанию против COVID-19. Также, усилить проведение качественной разъяснительной работы среди населения.

    Ранее эпидемиолог назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в Алматы. По ее словам, в сутки регистрируется от 100 до 200 случаев КВИ.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Правительство РК Алматы Акимат Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Ералы Тугжанов
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