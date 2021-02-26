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    Вице-министра культуры и спорта Мусайбекова подозревают в лоббировании интересов в сфере букмекерской деятельности

    26 Февраля 2021, 15:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по противодействию коррупции прокомментировали задержание вице-министра культуры и спорта РК Сакена Мусайбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводится досудебное расследование в отношении вице-министра культуры и спорта. Он подозревается в получении взятки от учредителя юридического лица за лоббирование интересов в сфере букмекерской деятельности и общее покровительство», - сказал следователь по особо важным делам Агентства Данияр Бигайдаров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Было отмечено, что с санкции суда взяткополучатель и взяткодатель заключены под стражу.

    «Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавил Данияр Бигайдаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Коррупция Минкультуры
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