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    • Вице-министр здравоохранения РК ознакомился с работой столичной поликлиники

    30 Июля 2022 16:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник в целях ознакомления с работой службы первичной медико-санитарной помощи посетил городскую поликлинику №9 г. Нур-Султан, которая обслуживает более 100,3 тыс. человек, из которых более 36 тыс. дети. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    В поликлинике работает 501 медицинский работник, первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 62 врачебных участка.

    Вице-министр ознакомился с работой отделения профилактики, акушерско-гинекологической помощи, кабинетов здорового ребенка, социальных работников, центра амбулаторной хирургии, а также врачей общей практики поликлиники и по борьбе с коронавирусной инфекцией.

    Стоит отметить, что на сегодняшний день количество пациентов с короновирусной инфекцией составляет 375 человек, из них находящиеся в стационарах г. Нур-Султан – 13, под амбулаторным наблюдением – 360 человек или 97% от общего количества.

    На встрече вице-министра здравоохранения с коллективом поликлиники были обсуждены основные вопросы оказания и организации первичной медико-санитарной помощи.

    Вице-министр рекомендовал главному врачу поликлиники С. Смагуловой усилить контроль в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также структурному подразделению по организации медицинской помощи обсудить вопросы финансирования и развития амбулаторной хирургии с НАО «Фонд социального страхования» на рабочей площадке Министерства здравоохранения РК.


    Фото: пресс-служба Министерства здравохранения РК
    #Нур-Султан #Здравоохранение #Общество
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