Вице-министр здравоохранения РК ознакомился с работой столичной поликлиники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник в целях ознакомления с работой службы первичной медико-санитарной помощи посетил городскую поликлинику №9 г. Нур-Султан, которая обслуживает более 100,3 тыс. человек, из которых более 36 тыс. дети. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В поликлинике работает 501 медицинский работник, первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 62 врачебных участка.

Вице-министр ознакомился с работой отделения профилактики, акушерско-гинекологической помощи, кабинетов здорового ребенка, социальных работников, центра амбулаторной хирургии, а также врачей общей практики поликлиники и по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что на сегодняшний день количество пациентов с короновирусной инфекцией составляет 375 человек, из них находящиеся в стационарах г. Нур-Султан – 13, под амбулаторным наблюдением – 360 человек или 97% от общего количества.

На встрече вице-министра здравоохранения с коллективом поликлиники были обсуждены основные вопросы оказания и организации первичной медико-санитарной помощи.

Вице-министр рекомендовал главному врачу поликлиники С. Смагуловой усилить контроль в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также структурному подразделению по организации медицинской помощи обсудить вопросы финансирования и развития амбулаторной хирургии с НАО «Фонд социального страхования» на рабочей площадке Министерства здравоохранения РК.





Фото: пресс-служба Министерства здравохранения РК