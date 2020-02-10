Вице-министр здравоохранения навестил аксакала, пострадавшего в Кордайском районе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров навестил аксакала Толегена Кудашпаева, пострадавшего в конфликте в Кордайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас аксакал находится в многопрофильной городской больнице Алматы, куда его недавно доставили санавиацией для проведения операции на тазобедренном суставе. Он чувствует себя хорошо.





По словам вице-министра, аксакал и его супруга поблагодарили всех врачей за оказанную вовремя помощь, желают мира и процветания народу Казахстана и скорейшего устранения всех негативных последствий, вызванных произошедшими беспорядками в Кордайском районе Жамбылской области.





«В данной клинике находятся шесть пациентов, пострадавших в следствии инцидента в Кордайском районе. Проведены две операции, на данный момент два пациента находятся в отделении реанимации. В целом операции прошли успешно, в ближайшее время переведем пациентов в палату», - сказал Камалжан Надыров.





Он добавил, что в результате инцидента за медицинской помощью обратились порядка 178 пациентов. На данный момент 25 из них находятся в больницах Алматы, 11 - в центральной районной больнице Кордая, из них один в реанимации.





«В целом, силами санитарной авиации были переведены из Кордая в Алматы порядка 20 пациентов, три из них вертолетами. Проведено множество операций, было много обращений, в основном легкого характера. Они все были осмотрены и опущены на амбулаторное лечение. Были мобилизованы все силы, задействовано более 30 бригад скорой медпомощи», - добавил вице-министр здравоохранения.





Помимо этого, добавил он, поступил сигнал о том, что на территории Кыргызстана находятся пациенты - граждане Казахстана.





«Поручением руководителя Правительственной комиссии я съездил туда, узнал, как у них дела. В клиники Кыргызстана поступили 11 пациентов, девять их них были переведены в Алматы, два пациента готовятся к выписке, у них незначительные травмы. На сегодняшний день ситуация такая. Все необходимое для обеспечения качественной медпомощи имеется: запасы лекарства, крови. Полностью лечение обеспечивается за счет бюджета, бесплатно в рамках ГОБМП», - отметил К. Надыров.





Добавим, что пациенты в Алматы находятся в Центральной городской клинической больнице, ГКБ №7 и №4, больнице скорой медпомощи, Алматинской многопрофильной клинической больнице.





Напомним, инцидент с нанесением побоев семье Кудашпаевых произошел утром 5 февраля. Дедушка в тот день в сопровождении сыновей ехал на осмотр к офтальмологу.