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    Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов освобожден от должности

    28 Июля 2023, 15:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Курманов Рустем Жомартович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства.

    Р. Курманов родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Валиханова.

    Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом Отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

    В 2012-2013 гг. занимал должность директора департамента инвестиционной политики МСХ РК.

    В 2013-2015 гг. - председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

    С 2015 по 2016 гг. работал секретарем Комитета в агропромышленном комплексе Национальной палаты предпринимателей РК.

    С июля 2017 по июнь 2018 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.

    С июня 2018 по февраль 2019 года - председатель правления холдинга «Казагро».

    С марта 2019 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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