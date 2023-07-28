Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов освобожден от должности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Курманов Рустем Жомартович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства.



Р. Курманов родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Валиханова.

Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом Отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

В 2012-2013 гг. занимал должность директора департамента инвестиционной политики МСХ РК.

В 2013-2015 гг. - председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

С 2015 по 2016 гг. работал секретарем Комитета в агропромышленном комплексе Национальной палаты предпринимателей РК.

С июля 2017 по июнь 2018 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.

С июня 2018 по февраль 2019 года - председатель правления холдинга «Казагро».

С марта 2019 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.