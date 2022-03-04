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    Вице-министр по ЧС ознакомился с работой по берегоукреплению реки Урал

    4 Марта 2022, 21:47

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения республиканского командно-штабного учения «Көктем-2022» вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО Ернур Утегенов посетили Акжайыкский район Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление предупреждения ЧС ДЧС Западно-Казахстанской области.

    В ходе поездки аким Акжайыкского района доложил о ходе проведения строительно-монтажных работ по берегоукреплению реки Урал в рамках Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область МЧС
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