Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев освобожден от должности

    16 Августа 2023, 15:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный медицинский университет, университет Тулейн, Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», университет Гарварда.

    Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в г. Алматы.

    С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

    2014-2019 годы — старший менеджер Департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.

    С августа 2019 по июнь 2021 года занимал должность ректора Университета им. Сулеймана Демиреля.

    С июня 2021 года - вице-министр образования и науки РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Отставки Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Адлет Тойбаев возглавил Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования
    Создание академгородка в Конаеве: озвучены планы
    Гулзат Кобенова назначена председателем Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК
    Казахстан делает серьезную ставку на водородную энергетику - Миннауки
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области