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    Вице-министр Марат Кульдиков подал в отставку – в МЧС подтвердили информацию

    11 Июля 2023, 17:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по ЧС Марат Кульдиков написал заявление по собственному желанию об освобождении от занимаемой должности. Информацию подтвердили в профильном ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Да, подтверждаем, вице-министр Марат Кульдиков написал рапорт об освобождении по собственному желанию. В настоящее время проводится процедура согласования о его освобождении от должности», - прокомментировали в пресс-службе МЧС РК.

    Напомним, что во время пожаров в области Абай Глава государства прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова на заседании оперативного штаба.

    «…Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос - почему был неправильный прогноз?» - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    На должность вице-министра по ЧС Марат Кульдиков был назначен в октябре 2020 года.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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