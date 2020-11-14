Вице-министр информации и общественного развития РК посетил Туркестанскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. В ходе визита Болат Тлепов и заместитель акима области Сакен Калкаманов посетили Визит-центр, а также Конгресс-холл, медиа-центра «Алатау медиа-орталығы» в деловом административном центре города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Вице-министр осмотрел библиотеку Казахско–Турецкого университета имени Х. А. Яссауи и ознакомился с работой регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру».

Напомним, одним из основных направлений статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» является специальный проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». В рамках данного направления в области в этом году было организовано 46 мероприятий, в которых приняли участие около 6 тысяч человек. Во всех образовательных учреждениях Туркестанской области проводятся классные, воспитательные и различные открытые уроки с подробным разъяснением проекта. Кроме того, все библиотеки региона обеспечены книгами специального выпуска.

С начала года в рамках программы «Рухани жаңғыру» в области проведено 821 мероприятие с охватом около 100 тысяч человек. Большая часть мероприятий были организованы в онлайн-формате в виде челленджей, конкурсов и встреч. О проделанной за год работе вице-министру подробно доложил руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» Туркестанской области Айдар Сейдазим. Вице-министр дал положительную оценку проделанной работе и обменялся мнениями с сотрудниками офиса.

«Нетрудно заметить, что за год проделано очень многое. Туркестанской области отводится особая роль в реализации основных направлений статьи Первого Президента «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». В дальнейшем эта программа будет реализована по 4 основным направлениям. С этой целью эти проекты пересматриваются. Поэтому необходимо еще больше систематизировать и усилить работу проектного совета», - сказал Болат Анапияевич.

Затем вице-министр встретился с руководителями ряда неправительственных организаций области и обменялся мнениями по предстоящим проектам-планам. В ходе встречи были озвучены проекты, направленные на активизацию работы неправительственных организаций, финансирование и систематизацию проектов.