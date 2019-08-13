Вице-министр финансов - аудиторам: Мы продолжаем жить в культуре ревизорского подхода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая национальная конференция внутренних аудиторов Республики Казахстан проходит на площадке Международного финансового центра «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конференции принимают участие около 300 аудиторовгосударственных центральных и местных исполнительных органов, Комитета внутреннегогосударственного аудита Минфина, Счетного комитета, а также аудиторыквазигосударственного сектора.

«Реформа внутреннего государственного аудита в Казахстаненачалась с 93-го шага, которая была анонсирована Первым Президентом – ЕлбасыНурсултаном Назарбаевым. Он подчеркнул, что очень важно создатьпрофессиональное аудиторское сообщество в РК по лучшим наработкам. В законе мыразделили внутренний и внешний государственный аудиты. Казалось бы, нет отличиймежду ними. Но внутренний государственный аудит или аудитор – частьуправленческой команды организации, часть интегрированной управленческойконтрольной системы. Тогда как внешний аудит обслуживает другие интересы изаинтересован в объективном раскрытии всей информации», - поприветствовалучастников вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев.

Он также отметил, службами внутреннего аудита в течение 2018года была проведена большая работа. Так, по его словам, было выявлено огромноеколичество нарушений внутри организаций. Но сама цель внутреннегогосударственного аудита, как заявил Руслан Бекетаев, заключается не в выявлениинарушений, а в изменении культуры и подхода к работе.

«Нам очень важно настроиться на другой лад. В аудите существуют3 компонента: профессиональное качество аудиторов, положение аудитора внутриорганизации и его культура. Сегодня, к сожалению, должен констатировать, что мыне поменяли культуру. У нас культура не изменилась, и мы продолжаем жить вкультуре контроля и ревизорского подхода. По моему мнению, очень сложноизмениться изнутри», - отметил Руслан Бекетаев.

«Всеобщее изменение придет только тогда, когда мы изменимкультуру. Часть внутреннего аудита должна быть отражением культуры определеннойкомпании. Мне бы хотелось, чтобы наши службы внутреннего аудита не были«инородным телом» внутри организации, которое выявляет нарушения и ставит передсобой задачу наказать. Они должны создавать потенциал. Перед нами стоит большаязадача измениться внутри и изменить нас. Мы готовы к любым предложениям, менятьзаконодательные акты. Самое главное – изменить культуру внутреннихгосударственных аудиторов», - добавил вице-министр финансов.

В ходе конференции участники поделились опытом практическогоприменения непрерывного аудита, о его измеримых преимуществах для компании.Дискуссии коснулись вопросов готовности казахстанских компаний к инновациям вовнутреннем аудите, о возможных барьерах, о роли аудиторов в роботизированнойавтоматизации процессов.