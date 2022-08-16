Вице-министр энергетики отчитался о подготовке к отопительному сезону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подготовка к предстоящему отопительному сезону, как заверил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, ведется в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, в этом году на электрических станциях запланированы капитальные ремонты 9 энергоблоков, 60 котлов и 42 турбин.

«На сегодня завершены ремонты на 2-х энергоблоках, 14-ти котлах и 11-ти турбинах. На разных стадиях ремонты ведутся на 4-х энергоблоках, 38-ми котлах и 18-ти турбинах», - сообщил вице-министр на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

При этом он отметил, что существующий уровень предельных тарифов не в полной мере покрывает затраты энергопроизводящих организаций. Данный факт подтверждается участившимися случаями аварийного выбытия электрических мощностей, снижения качества электроснабжения потребителей и увеличения рисков зависимости единой электроэнергетической системы Казахстана от соседних стран. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число технологических нарушений увеличилось на 20%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане прогнозируется дефицит электроэнергии.



