VI Спартакиада РК среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения пройдет в трех городах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 сентября по 5 октября 2021г. в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент пройдет VI Спартакиада Республики Казахстан среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.

Более 1700 спортсменов из 14 областей и трех городов республиканского значения примут участия по 14 видам спорта.

Программа спартакиады:

№

Вид спорта

Время

Место проведения

Церемония открытия

27 сентября 2021 г.

Паралимпийский тренировочный центр г. Нур-Султан (далее - ПТЦ)

1.

Пара дзюдо

27 – 28 сентября 2021 г.

«ПТЦ» г.Нур-Султан

2.

Пара таеквондо

27 – 28 сентября 2021 г.

«ПТЦ» г.Нур-Султан

3.

Плавание

27 – 30 сентября 2021 г.

«Барыс Арена»

г.Нур-Султан

4.

Пара пулевая стрельба

27 сентября – 1 октября 2021 г.

СК «Алау» г.Нур-Султан

5.

Голбол

29 сентября – 1 октября 2021 г.

«ПТЦ» г.Нур-Султан

6.

Настольный теннис

29 сентября – 3 октября 2021 г.

«ПТЦ» г.Нур-Султан

7.

Волейбол сидя

2 -5 октября 2021 г.

«ПТЦ» г.Нур-Султан

8.

Пауэрлифтинг

2 -5 октября 2021 г.

«ПТЦ» г.Нур-Султан

9.

Легкая атлетика

24 – 27 сентября 2021 г.

Центральный стадион

г.Алматы,

«Центральный стадион имени К. Мунайтпасова» г. Шымкент

10.

Паракаратэ

21 – 22 сентября 2021 ж

Высшая школа спортивного мастерства г. Шымкент

11.

Танцы на колясках

21 – 22 сентября 2021 ж

Дворец культуры «Туркистан сарайы» Шымкент

12.

Тогызкумалак

24 – 27 сентября 2021 г.

«Көрме» выставочный центр г. Шымкент

13.

Шашки

24 – 27 сентября 2021 г.

«Көрме» выставочный центр г. Шымкент

14.

Шахмат

24 – 27 сентября 2021 г.

«Көрме» выставочный центр г. Шымкент

Церемония закрытия

5 ноября 2021 г.

«ПТЦ» Нур-Султан



