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    VI Спартакиада РК среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения пройдет в трех городах

    22 Сентября 2021, 14:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 сентября по 5 октября 2021г. в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент пройдет VI Спартакиада Республики Казахстан среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.

    Более 1700 спортсменов из 14 областей и трех городов республиканского значения примут участия по 14 видам спорта.

    Программа спартакиады:

    Вид спорта

    Время

    Место проведения

    Церемония открытия

    27 сентября 2021 г.

    Паралимпийский тренировочный центр г. Нур-Султан (далее - ПТЦ)

    1.

    Пара дзюдо

    27 – 28 сентября 2021 г.

    «ПТЦ» г.Нур-Султан

    2.

    Пара таеквондо

    27 – 28 сентября 2021 г.

    «ПТЦ» г.Нур-Султан

    3.

    Плавание

    27 – 30 сентября 2021 г.

    «Барыс Арена»

    г.Нур-Султан

    4.

    Пара пулевая стрельба

    27 сентября – 1 октября 2021 г.

    СК «Алау» г.Нур-Султан

    5.

    Голбол

    29 сентября – 1 октября 2021 г.

    «ПТЦ» г.Нур-Султан

    6.

    Настольный теннис

    29 сентября – 3 октября 2021 г.

    «ПТЦ» г.Нур-Султан

    7.

    Волейбол сидя

    2 -5 октября 2021 г.

    «ПТЦ» г.Нур-Султан

    8.

    Пауэрлифтинг

    2 -5 октября 2021 г.

    «ПТЦ» г.Нур-Султан

    9.

    Легкая атлетика

    24 – 27 сентября 2021 г.

    Центральный стадион

    г.Алматы,

    «Центральный стадион имени К. Мунайтпасова» г. Шымкент

    10.

    Паракаратэ

    21 – 22 сентября 2021 ж

    Высшая школа спортивного мастерства г. Шымкент

    11.

    Танцы на колясках

    21 – 22 сентября 2021 ж

    Дворец культуры «Туркистан сарайы» Шымкент

    12.

    Тогызкумалак

    24 – 27 сентября 2021 г.

    «Көрме» выставочный центр г. Шымкент

    13.

    Шашки

    24 – 27 сентября 2021 г.

    «Көрме» выставочный центр г. Шымкент

    14.

    Шахмат

    24 – 27 сентября 2021 г.

    «Көрме» выставочный центр г. Шымкент

    Церемония закрытия

    5 ноября 2021 г.

    «ПТЦ» Нур-Султан


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Спорт Шымкент
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