VI Спартакиада РК среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения пройдет в трех городах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 сентября по 5 октября 2021г. в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент пройдет VI Спартакиада Республики Казахстан среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.
Более 1700 спортсменов из 14 областей и трех городов республиканского значения примут участия по 14 видам спорта.
Программа спартакиады:
№
Вид спорта
Время
Место проведения
Церемония открытия
27 сентября 2021 г.
Паралимпийский тренировочный центр г. Нур-Султан (далее - ПТЦ)
1.
Пара дзюдо
27 – 28 сентября 2021 г.
«ПТЦ» г.Нур-Султан
2.
Пара таеквондо
27 – 28 сентября 2021 г.
«ПТЦ» г.Нур-Султан
3.
Плавание
27 – 30 сентября 2021 г.
«Барыс Арена»
г.Нур-Султан
4.
Пара пулевая стрельба
27 сентября – 1 октября 2021 г.
СК «Алау» г.Нур-Султан
5.
Голбол
29 сентября – 1 октября 2021 г.
«ПТЦ» г.Нур-Султан
6.
Настольный теннис
29 сентября – 3 октября 2021 г.
«ПТЦ» г.Нур-Султан
7.
Волейбол сидя
2 -5 октября 2021 г.
«ПТЦ» г.Нур-Султан
8.
Пауэрлифтинг
2 -5 октября 2021 г.
«ПТЦ» г.Нур-Султан
9.
Легкая атлетика
24 – 27 сентября 2021 г.
Центральный стадион
г.Алматы,
«Центральный стадион имени К. Мунайтпасова» г. Шымкент
10.
Паракаратэ
21 – 22 сентября 2021 ж
Высшая школа спортивного мастерства г. Шымкент
11.
Танцы на колясках
21 – 22 сентября 2021 ж
Дворец культуры «Туркистан сарайы» Шымкент
12.
Тогызкумалак
24 – 27 сентября 2021 г.
«Көрме» выставочный центр г. Шымкент
13.
Шашки
24 – 27 сентября 2021 г.
«Көрме» выставочный центр г. Шымкент
14.
Шахмат
24 – 27 сентября 2021 г.
«Көрме» выставочный центр г. Шымкент
Церемония закрытия
5 ноября 2021 г.
«ПТЦ» Нур-Султан