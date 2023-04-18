Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    VI Летняя Спартакиада РК по спортивной гимнастике стартовала в Алматы

    18 Апреля 2023, 21:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы стартовала VI Летняя Спартакиада РК по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

    В соревнованиях, которые проходят раз в четыре года, участвуют более 40 гимнастов из 7 регионов и около 50 гимнасток из 8 областей. На церемонии открытия участников поприветствовали представители Дирекции развития спорта и городского управления физической культуры и спорта.

    Завтра пройдут отборочные состязания среди мужчин и женщин. 20-21 апреля состоятся финалы в личном зачете и многоборью.

    «Я бы назвал спартакиаду республиканской олимпиадой. Здесь присутствуют члены национальных сборных по всем возрастам. Спортсмены не стоят на месте, добавляют в свои комбинации новые элементы. Например, сильно прогрессирует Диас Тойшыбек из Шымкента. Здесь он в двух программах покажет сложные упражнения. После спартакиады он выступит на Кубке мира. Если все сложится должным образом, Диас поедет на чемпионат мира в Бельгию», - рассказал заслуженный тренер РК Хусанжан Курбанов.


    Состав национальной сборной уже сформирован. По итогам спартакиады будут отобраны вторые номера. Они выступят на Летних Азиатских играх в Китае, а лидеры будут защищать честь страны на чемпионате мира в Бельгии. В Антверпене все победители в личном зачете и лучшие 12 сборных получат прямые путевки на Олимпиаду в Париже.

    Отметим, что четыре года назад на V Летней Спартакиаде по спортивной гимнастике в южной столице победителем среди женщин стала команда Алматы. Второе и третье места заняли сборные Караганды и Астаны. У мужчин тогда не было равных также гимнастам Алматы. Шымкент был вторым, тройку замкнули спортсмены Павлодарской области.

    Соревнования гимнастов проходят в зале детско-юношеской спортивной школы олимпийскойго резерва №9 города Алматы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 40 карагандинцев намерены пробежать ультрамарфон протяженностью в 1300 км
    Маулен Ашимбаев принял участие в завершающей партии за звание чемпиона мира по шахматам
    В Алматы пройдет турнир Octagon 44 с боями Фирузы Шариповой, Еркебулана Токтара и Адиля Боранбаева
    Более 20 тысяч спортивно-массовых мероприятий намерены проводить в Казахстане ежегодно
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров