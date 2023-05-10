VI летние Паралимпийские игры Казахстана пройдут в мае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 11 по 30 мая 2023 года в Алматы, Астане и Актобе пройдут VI летние Паралимпийские игры Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

По данным ведомства, в соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов из 20 регионов страны в 10 видах спорта.

Торжественные церемонии открытия и закрытия состоятся в Актобе 24 и 30 мая соответственно.

Основная цель этих игр - привлечение людей с инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом.



