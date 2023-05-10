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    VI летние Паралимпийские игры Казахстана пройдут в мае

    10 Мая 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 11 по 30 мая 2023 года в Алматы, Астане и Актобе пройдут VI летние Паралимпийские игры Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    По данным ведомства, в соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов из 20 регионов страны в 10 видах спорта.

    Торжественные церемонии открытия и закрытия состоятся в Актобе 24 и 30 мая соответственно.

    Основная цель этих игр - привлечение людей с инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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