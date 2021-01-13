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    Вхождение резервистов в Мажилис демонстрирует, что Президентский кадровый резерв стал эффективным социальным лифтом - Ерлан Карин

    13 Января 2021, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вхождение резервистов в новый состав Мажилиса еще раз демонстрирует то, что ПМКР стал эффективным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов и реализации их потенциала, отметил помощник Президента РК Ерлан Карин. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «От партии «Nur Otan» кандидатами в депутаты Мажилиса выдвинуты участники Президентского молодежного кадрового резерва Тилектес Адамбеков и Зульфия Сулейменова. Вхождение резервистов в новый состав Мажилиса еще раз демонстрирует то, что ПМКР стал эффективным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов и реализации их потенциала», - написал Ерлан Карин в Telegram.

    «В целом на сегодняшний день из 300 представителей Президентского молодежного кадрового резерва на различные позиции в государственных органах и квазигосударственных предприятиях трудоустроено 168 резервистов», - отметил он.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мажилис Президентский кадровый резерв Выборы-2021
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