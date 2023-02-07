Вход платный: КПП установили в урочище Кимасар

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В урочище Кимасар открылся контрольно-пропускной пункт. Он расположен в Мало-Алматинском лесничестве Медеуского филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, выше пропускного пункта вдоль дороги установлены зоны отдыха: столы, скамейки. Примерно в километре от него есть автостоянка, далее начинается дорога для пеших туристов. Через «Кимасар» можно пройти в Бутаковское ущелье и подняться на малый Кимасарский водопад, вершины Фурманова-Панорама, Чимбулак, Бушата.

«С 27 января текущего года проезд через КПП платный, оплата составляет 545 тенге. Из них 345 тенге являются налоговым отчислением в размере 0,1 МРП за использование особо охраняемой природной территории с каждого физического и юридического лица. 200 тенге взымается за предоставление услуг по санитарной очистке и по благоустройству территории нацпарка. Пенсионерам и ветеранам вход бесплатный», - отметили в Комитете.



