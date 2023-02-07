Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Вход платный: КПП установили в урочище Кимасар

    7 Февраля 2023, 14:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В урочище Кимасар открылся контрольно-пропускной пункт. Он расположен в Мало-Алматинском лесничестве Медеуского филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, выше пропускного пункта вдоль дороги установлены зоны отдыха: столы, скамейки. Примерно в километре от него есть автостоянка, далее начинается дорога для пеших туристов. Через «Кимасар» можно пройти в Бутаковское ущелье и подняться на малый Кимасарский водопад, вершины Фурманова-Панорама, Чимбулак, Бушата.

    «С 27 января текущего года проезд через КПП платный, оплата составляет 545 тенге. Из них 345 тенге являются налоговым отчислением в размере 0,1 МРП за использование особо охраняемой природной территории с каждого физического и юридического лица. 200 тенге взымается за предоставление услуг по санитарной очистке и по благоустройству территории нацпарка. Пенсионерам и ветеранам вход бесплатный», - отметили в Комитете.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля
    Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции
    ДЧС обратился к алматинцам в связи с гололедом и туманом
    Женщину-юриста убили в Алматы: дело направили в суд
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров