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Вход на футбольный матч «Астана» — «Ордабасы» будет свободным
13 Октября 2022, 14:49

Вход на футбольный матч «Астана» — «Ордабасы» будет свободным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба футбольного клуба «Астана» объявила информацию о предстоящем домашнем матче 1/4 финала Кубка Казахстана против «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Полуфинальная встреча Кубка Казахстана «Астана» — «Ордабасы» пройдет 19 октября в 19:00 на поле «Астана-Арены».

Доступ для болельщиков на предстоящий матч будет свободным.


Фото: kazfootball.kz


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