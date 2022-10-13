13 Октября 2022, 14:49

Вход на футбольный матч «Астана» — «Ордабасы» будет свободным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба футбольного клуба «Астана» объявила информацию о предстоящем домашнем матче 1/4 финала Кубка Казахстана против «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Полуфинальная встреча Кубка Казахстана «Астана» — «Ордабасы» пройдет 19 октября в 19:00 на поле «Астана-Арены».

Доступ для болельщиков на предстоящий матч будет свободным.



Фото: kazfootball.kz