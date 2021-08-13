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    Вход через Ashyq внедрен в религиозных объектах Нур-Султана

    13 Августа 2021, 23:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с пандемией в стране с 5 мая реализуется проект Ashyq. Он способствовал возобновлению работы тысяч предприятий. С сегодняшнего дня приложение Ashyq внедрено и в культовых сооружениях Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Теперь каждый человек, пришедший на богослужения в религиозные учреждения столицы, обязан показать свой статус у входа. Это, прежде всего, мера безопасности. Не секрет, что есть и нарушители режима самоизоляции. Они способствуют распространению коронавируса, посещая общественные места. А система Ashyq помогает обеспечивать безопасность посетителей, выявляя таких нарушителей домашнего карантина и предотвращая их доступ в общественные места.

    «Учитывая современные эпидемиологические условия, мы внедряем программу Ashyq», которая является достижением современных технологий для обеспечения безопасности каждого посетителя мечети. Это одна из мер, которая применяется для того, чтобы наш народ не заразился опасным вирусом. Ислам пропагандирует, что нет ценности превыше жизни человека», - говорит главный имам центральной мечети «Нур Астана» Нурлан Рамазанов.

    Отметим, что единственный и самый эффективный способ остановить вспышку коронавируса - это выработать коллективный иммунитет посредством вакцинации. Если свыше 60 процентов горожан будут привиты, жители смогут вернуться к нормальной жизни до карантина.

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    Астана Религия Коронавирус в РК Ashyq
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