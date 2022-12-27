Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился с жителями Актогайского района. Сельчане задали волнующие их вопросы в формате свободного микрофона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актогайцы пожаловались на изношенные электрические сети, плохое состояние дорог и завышенные цены на твердое топливо. Также жители просили выделить отдельные здания для центральной библиотеки и музея.

Проблемные вопросы жителей, озвученные на подобных встречах, не остаются без внимания. Постепенно находят свое решение

Так, например, был запрос на ветстанцию. Ее построили в Актогае в этом году. Там есть помещения для проведения диагностики и хранения специальных лекарственных средств для животных.

Также завершили капитальный ремонт Центральной районной больницы и приступили к реконструкции инфекционного блока. Сделать в больнице инфекционное отделение просили местные жители. Из-за его отсутствия пациентов приходилось возить в областной центр.

«Больница обслуживает более 10 тысяч жителей Актогайского района. При ней есть поликлиника, и вот скоро появится инфекционное отделение. В этом году мы приобрели для медиков района вездеход и санитарную машину. Для районной больницы – две функциональные акушерские койки, оргтехнику», – сказала аким Актогайского района Салтанат Абеуова.

Также капитально отремонтирована врачебная амбулатория в поселке Шашубай.

Для обеспечения жителей района доступным жильем в поселке Шашубай начали восстанавливать пятиэтажный дом на 100 квартир. Работы планируют завершить в будущем году.

По проекту «Ауыл – ел бесігі» на четырех улицах Сарышагана прошел средний ремонт внутриквартальных дорог. Отремонтированы 16 километров дороги Балхаш – Актогай – Аксу-Аюлы от села Актогай и 7 километров трассы Актогай – Балхаш.

В 2023 году планируется привести в порядок 60 километров дороги от Актогая до Аксу-Аюлы. Кроме того, в этом году был начат средний ремонт автодороги районного значения Актогай – Шылым – Акжарык. Она соединяет с райцентром семь населенных пунктов. В следующем году в планах асфальтирование 20 километров дороги.

В районе уделяется внимание и улучшению материально-технической базы школ. За год создали 11 модификационных кабинетов для 11 школ. Это современные предметные кабинеты физики, химии, биологии и STEM-лаборатории. Капитальный ремонт проведен в одной школе, еще пять охвачены текущим ремонтом.

В рамках проекта «Ауылдық жердегі тірек мектептердің әлеуетін дамыту» за счет спонсорских средств модернизированы 24 предметных кабинета опорной школы имени К. Байсеитовой. В учебном заведении появилась STEM-лаборатория, ART-студия, укомплектованные мастерские

Должное внимание уделяется и развитию культуры в районе. Так, в селе Кусак сделан капитальный ремонт клуба, в селе Нуркен прошла реконструкция парка. Также купили микроавтобус для ансамбля «Тоқырауын толқындары». Об этом от лица народных коллективов просили жители на предыдущей встрече с акимом области. Кроме этого, приобрели 59 национальных инструментов для сельских клубов и студию звукозаписи.

«Все озвученные сегодня вопросы возьмем на контроль. Каждый проработаем отдельно. Я всех услышал. В следующий раз, когда приедем, отчитаемся о проделанной работе», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

После встречи с населением глава региона провел личный прием граждан.





Фото: акимат Карагандинской области

