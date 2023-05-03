Вейпы укореняют детское курение и не помогают бросить курить – исследование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Электронные сигареты формируют у подростков привычку курить и вовлекают их в курение обычных сигарет. О новом исследовании опасности вейпов рассказал казахстанский экономист, автор YouTube-канала «Комментарий» Эльдар Шамсутдинов. Он считает, что законодательное регулирование рынка электронных сигарет в Казахстане не работает, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вейпы укореняют детское курение. Электронные гаджеты формируют у подростков привычку, что в последствии вовлекает детей в курение обычных сигарет. Такую корреляцию выявила группа американских исследователей, которая проанализировала данные около 1800 американских подростков, куривших в возрасте до 15 лет. Они доказали, что совмещавшие сигареты и вейпы подростки заканчивали школу будучи заядлыми курильщиками в два раза чаще тех, кто в юности ограничивался сигаретами», - поделился эксперт.

По мнению ученых, табачные гаджеты из рекламы средств отказа от курения для взрослых, особенно вредны для молодежи. Выяснилось, что, когда к обычным сигаретам добавляется вейп, он с большей вероятностью «закрепит» у тинейджера привычку курить и сигареты. Те, кто в юности ограничивался обычными сигаретами без электронного табака, чаще сообщали, что смогли «слезть» с никотина в позднем подростковом возрасте. Результаты опубликовал журнал BMJ, Tobacco Control.

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Существуют несколько видов электронных курительных устройств: для нагрева табака и вейпы с жидкостью. Оба варианта вредят здоровью человека, так как содержат никотин или табак. Всемирная организация здравоохранения в своем докладе о глобальной табачной эпидемии прямо указывает на вред от электронных сигарет. Электронные сигареты и вейпы могут удвоить риск курения сигарет. А использование электронных систем доставки никотина в общественных местах, где курение запрещено, снова делает курение привычным.

В апреле прошлого года исследователи Медицинской школы Калифорнийского университета установили, что вейпы негативно влияют на сердце, мозг, кишечник и легкие человека.

«Говоря о международному опыте, то около 40 стран, ввели полный запрет на электронные сигареты, а Китай закрыл продажи ароматизированных вейпов внутри страны, оставаясь при этом главным мировым поставщиком электронных сигарет. По аналогии с ТикТоком (запрещен детям младше 14 лет) Китай не ограничивает экспорт вредоносных продуктов для зарубежной молодежи, оставаясь более предусмотрительным, когда речь идет о его собственном народе», - рассказал Эльдар Шамсутдинов.

Великобритания, наоборот, распахнула двери электронным сигаретам в 2011 году. На рынке нелегальных вейпов сейчас полный хаос. Приобрести «одноразку» или жидкость к вейпу можно в магазине сотовых телефонов, прачечной или даже в парикмахерской. Их яркие нарядные упаковки с героями мультфильмов облепили витрины. Сегодня 4,3 миллиона британцев курят электронные сигареты, а ведь еще 10 лет назад их было всего 800 тысяч.

«По статистике 9% английских подростков в возрасте 11-18 лет попробовали вейпы. Электронные сигареты позиционировались производителями, как способ помочь взрослым бросить курить, но продвигают их почему-то среди подростков. Никотиновая привычка формируется моментально, рука тянется к вейпу, как и к смартфону, который мы не выпускаем из рук от скуки», - добавил экономист.​

По словам президента шотландской антитабачной некоммерческий организации «ASH» Шейлы Даффи, табачные гиганты делают 15% выручки на электронных сигаретах. Теперь Великобритания собирается сменить курс, находясь на пороге ужесточения законодательства в отношении электронных сигарет.

«Казахстан не остался в стороне и зарегулировал электронные сигареты, но, как обычно, строгость закона нивелируется его неисполнением. Закон не работает и результата нет. Открытые витрины с электронными сигаретами стоят рядом с кассой, хотя в стране действует запрет на выкладку табака и никотина. Практически никто не проверяет возраст подростков при покупке. Поэтому регулирование табака в Казахстане выглядит как инструмент коррупционного торга законотворцев, чем забота о здоровье населения или обеспечение доходности бюджета», - заключил Эльдар Шамсутдинов.

Что довольно странно на фоне высказывания Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что «нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи». По словам Главы государства, многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Президент назвал эту ситуацию «очень опасной».

Фото: akorda.kz