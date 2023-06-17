Вейпы угрожают здоровью нации – Президент РК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Еще одной напастью, угрожающей здоровью нации, стали так называемые вейпы и различные виды электронных сигарет. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствует их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности. А на самом деле молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг. Нужно принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением, одними запретами делу не поможешь», - заявил Президент РК.

Как отметил Глава государства, полиции нужно повысить эффективность своей работы в данном направлении.

«Я буду держать на особом контроле этот вопрос. В Казахстане с 2016 года не было специального документа, регламентирующего деятельность по борьбе с наркотиками. Поэтому в прошлогоднем Послании я поручил подготовить Комплексный план. В ближайшие дни Правительство примет этот важный документ, в рамках которого будет проводиться системная работа. Актуален и вопрос формирования правового сознания, который поднял опытный юрист Серик Акылбай. Очень важно повышать правовую грамотность молодежи. Тогда каждый сможет защитить свои права и не будет нарушать права других. Фундамент нашего государства будет незыблем, если в нашей стране будет царить закон и порядок», - подчеркнул Глава государства.