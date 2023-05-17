Вейпы и запреты: как эффективно регулировать рынок электронных сигарет

В последние годы в Казахстане не утихают споры о том, как решить проблему негативного влияния вейпов. 10 мая 2023 года депутаты Мажилиса РК снова обратили внимание на угрожающий рост числа данной продукции, и предложили полностью запретить вейпы. Однако эксперты отмечают, что полный запрет не поможет решить проблему, а то и вовсе способствовать росту теневого рынка.

В рамках депутатского запроса депутат Мажилиса РК Нургуль Тау отметила, что главными причинами проблемы является доступность вейпов, а также бесконтрольная реклама продукции. «Вейп-индустрия использует маркетинг, ориентированный на детей и молодежь. Прибыль с каждого вейпа от 6 долларов и выше в зависимости от типа. Маркетинговый подход продавцов вейпов представляет их как «безвредные» и предназначенные для детей. Это позволяет помещать опасный продукт в торговых точках на уровне глаз ребенка рядом со сладостями, жевательной резинкой и так далее. Также упаковки вейпов украшены красочными привлекательными картинками и адаптированы для детской и подростковой аудитории. Отсутствие запаха гари и дыма не дает родителям долгое время узнать о зависимости детей», - детализирует Тау. В итоге, депутат пришла к выводу, что ситуацию спасет лишь полный запрет вейпов и других их видов.

Опыт соседних стран в борьбе с ростом числа потребителей вейп-продукции показывает обратное. Так, в Российской Федерации еще с прошлого года обсуждали возможные варианты запрета вейпов, однако нашли другой выход. В июле 2022 года Минпромторг выступил против запрета вейпов и электронных сигарет в России, который предложили в Госдуме. Запрет приведет к появлению черного рынка и продукции неясного качества, а также будет потеряна налогооблагаемая база, считает министерство. Уже этой весной правительство подготовило решение: усилить контроль и регулирование сферы. Одним из главных пунктов ожидаемых изменений - ограничение рекламы вейпов по аналогии с рекламой алкоголя. То есть уже в ближайшем будущем в стране будет запрещена демонстрация никотиносодержащих жидкостей и устройств для их потребления.

Детей хотят оградить от рекламы никотиносодержащей продукции и устройств для потребления такой продукции наравне с рекламой алкоголя и табачных изделий. Так, закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предлагается дополнить нормой о том, что эпизодическое упоминание без демонстрации продукции содержащей никотин, и устройств для её потребления в информационной продукции разрешается для детей старше 12 лет, но только при указании на опасность потребления такой продукции.

По мнению юриста, основателя международной юридической компании «ILF Adilet & Alem» Айгерим Берекешевой, вопрос регулирования вейпов весьма сложный и многогранный.

«Важно помнить, что вейпинг, хоть и считается менее вредным, чем традиционное курение, все равно влечет за собой риски для здоровья. С этой точки зрения, некоторый уровень регулирования может быть полезным, чтобы обеспечить безопасность и здоровье общества. С другой стороны, слишком строгие ограничения могут подтолкнуть людей к обходу законов или использованию нерегулируемых и потенциально более опасных продуктов. В этом смысле, четкое разграничение в законодательстве по вейпам могло бы помочь уточнить, какие продукты и действия считаются законными и безопасными», - считает юрист.

Кроме того, добавляет Берекешева, регулирование могло бы помочь обеспечить подросткам и молодежи доступ к информации о вреде вейпинга и ограничить их способность приобретать эти продукты.

Юристы подчеркивают важность соблюдения таких требований, как продажа только лицам старше 21 года, а также наличия соответствующих документов, подтверждающих качество продукции. По их мнению, также важно наносить на потребительскую упаковку надписи о запрете продажи лицам в возрасте до двадцати одного года. К слову, говоря о контроле за качеством и подлинностью товара, сегодня в Казахстане действует цифровая маркировка. Эксперты убеждены, что основной ценностью маркировки является то, что появляется возможность отслеживать весь путь товара от производителя к конечному потребителю. При помощи системы маркировки и отслеживания мы видим полный путь товара: производитель, импортер, дистрибьютор, продавец и конечный потребитель

