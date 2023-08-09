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    Вейп-шоп на 1 млн тенге обокрали в Астане

    9 Августа 2023, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За несколько минут злоумышленники разбили витрину и вынесли электронные сигареты на сумму 1 млн. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

    Видеокамеры зафиксировали, как в ночное время парни взломали дверь киоска и под громкие звуки сигнализации выносят товар. Двое воришек находились внутри, третий караулил снаружи магазина.

    Сотрудниками полиции Байконурского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастные к краже. Ими оказались двое граждан Таджикистана в возрасте 23-х и 30-ти лет и 26-летний астанчанин.

    Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК, задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания ДП. Похищенные электронные сигареты изъяты и возвращены владельцу магазина.

    Департамент полиции города Астаны убедительно рекомендует владельцам малого и среднего бизнеса быть бдительными и внедрять комплекс дополнительных мер защиты от краж на объектах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Борьба с преступностью МВД РК
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