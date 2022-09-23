Ветровую электростанцию построят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане планируют построить за счет иностранных средств ветровую электростанцию. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«В столице за счет иностранных частных средств планируем построить ветровую электростанцию (ВЭС). Данный вопрос прорабатываем совместно с представителями итальянской нефтегазовой компанией ENI (ТОО «Arm Wind») и Министерством энергетики РК», - сообщил аким столицы.

На первом этапе мощность ветровой электростанции составит 50 МВт, с дальнейшей возможностью увеличения до более 100 МВт. По его словам, данный проект в сфере возобновляемых источников энергии позволит создать дополнительный существенный объем электроэнергии, тем самым обеспечит электроэнергией будущие районы застроек.

Сумма привлекаемых иностранных частных инвестиций - почти 50 млрд тенге. На данный момент ведется разработка ТЭО.

« Глава государства обозначил особую важность расширения сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и развития электроэнергетической отрасли страны, так как сегодня энергетика играет ключевую роль в экономике страны. Президент отметил, что к 2030 году доля «зеленых» технологий в стране должна увеличиться до 15%», - написал аким.

Фото: Александр Куприенко