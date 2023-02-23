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    Ветроэлектростанцию построят в СКО

    23 Февраля 2023, 18:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области планируют построить ветроэлектростанцию мощностью 10 МВт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    И.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов на брифинге сообщил, что строительство ветроэлектростанции планируется в Тайыншинском районе в 2023-2024-е годы.

    «В рамках Концепции по переходу республики к «зеленой экономике» в области проводится работа по размещению объектов возобновляемых энергоисточников. Мы имеем 174 объекта по использованию возобновляемой энергии суммарной мощностью 70,3 МВт. В том числе Сергеевская ГЭС, шесть ветрогенераторов и 125 биокотлов. Внедрение проектов по возобновляемым источникам энергии способствует улучшению экологической обстановки в регионе, снижению количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в окружающую среду, снижению рисков крупномасштабных аварий», - сказал П.Шилов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Энергетика Северо-Казахстанская область Строительство
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