Ветреную погоду без осадков прогнозируют 27 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории республики ожидается ясная погода, без осадков, лишь на севере, юге, юго-востоке страны пройдут дожди, в горных районах Жамбылской области сильные дожди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе Казахстана - с пыльной бурей, в южных регионах - гроза, шквал.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской, на юге, в центре Мангистауской областей - усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

Днем на большей части Северо-Казахстанской, на севере Костанайской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, в центре Атырауской, на востоке Алматинской областей ожидается усиление ветра 15-22 м/с.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей - чрезвычайная пожарная опасность.