Ветрено будет в Казахстане 26 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться в поле повышенного давления, в связи с чем 26 мая ожидается погода без осадков, лишь на западе и севере республики под влиянием северо-западного циклона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал, град. Местами по республике ожидаются усиление ветра, пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами - шквал, ночью туман, усиление ветра, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. В Западно-Казахстанской, Костанайской, днем Павлодарской, Карагандинской, Алматинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами - пыльная буря, усиление ветра 15-20, в Туркестанской области порывы 23 м/с. В Атырауской области местами ветер 15-20 м/с, днем с пыльной бурей. В Кызылординской области местами - пыльная буря, усиление ветра, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с.

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях, на западе Туркестанской, юге Мангыстауской, юго-востоке Западно-Казахстанской, юге Костанайской областей сохраняется сильная жара. В Восточно-Казахстанской области, на северо-западе, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.