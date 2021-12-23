Ветеринаров освободят от отлова бродячих собак и кошек в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ветеринарные врачи будут освобождены от несвойственных функций в Казахстане. Об этом заявил на брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ветеринарные врачи будут освобождены от несвойственных функций (отлов и уничтожение бродячих собак и кошек), и наделены дополнительными полномочиями для выполнения своих функциональных обязанностей. Здесь имеется ввиду призвать к ответственности нарушителей ветеринарного законодательства», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр добавил, что также расширяется сфера для развития частной ветеринарной практики путем передачи в конкурентную среду вопросов борьбы и профилактики по 5 видам болезней, которые не несут опасности для здоровья людей.

Ранее глава МСХ сообщил, что со следующего года в среднем на 68 % повышается заработная плата практических ветеринарных работников.