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    Ветеринаров освободят от отлова бродячих собак и кошек в РК

    23 Декабря 2021, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ветеринарные врачи будут освобождены от несвойственных функций в Казахстане. Об этом заявил на брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ветеринарные врачи будут освобождены от несвойственных функций (отлов и уничтожение бродячих собак и кошек), и наделены дополнительными полномочиями для выполнения своих функциональных обязанностей. Здесь имеется ввиду призвать к ответственности нарушителей ветеринарного законодательства», - сказал Ербол Карашукеев.

    Министр добавил, что также расширяется сфера для развития частной ветеринарной практики путем передачи в конкурентную среду вопросов борьбы и профилактики по 5 видам болезней, которые не несут опасности для здоровья людей.

    Ранее глава МСХ сообщил, что со следующего года в среднем на 68 % повышается заработная плата практических ветеринарных работников.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство Животные
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