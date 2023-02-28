Ветеринаров освободят от бумажной волокиты – Минсельхоз Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запущено специальное цифровое приложение для повышения эффективности работы ветеринаров. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, ранее для ветеринарных врачей своевременное проведение всех соответствующих ветеринарных мероприятий было большой проблемой. Ветеринары вынуждены были выезжать на удаленные участки, вносить данные в журнал и по возвращении вносить результаты работы в информационную систему «идентификация сельскохозяйственных животных». На это уходило много времени.

«Для решения этой проблемы Министерство разработало соответствующее приложение (VetLab) для смартфонов, планшетов. С декабря прошлого года данная система внедрена в Западно-Казахстанской области в качестве пилотного проекта. Мы продолжили этот опыт в южных регионах. В настоящее время в Туркестанской области запущен аналогичный пилотный проект. Вместе с тем, остальные регионы также отвечают всем требованиям. Поэтому приобретается соответствующее оборудование и планшеты», - сказал Баглан Бекбауов.

По данным Минсельхоза, данная дополнительная информация автоматизирует сбор, передачу и анализ. В этом контексте ветеринар освобождается от бумажной волокиты и появляется возможность четко контролировать животноводческие продукты. Для удобства на местах, где нет подключения, это приложение может работать без интернета.

Ветеринары могут посещать удаленные участки, регистрировать поголовье через это приложение, проверять через базу данных, а также указывать проводимые ветеринарные мероприятия.



