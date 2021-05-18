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    Ветеринаров не хватает в Северо-Казахстанской области

    18 Мая 2021, 14:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области не хватает специалистов в отрасли ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дефицит кадров составляет 56 человек. Больше всего открыто вакансий в Айыртауском, М. Жумабаева и Шал акына районах.

    Аким области Кумар Аксакалов считает, что если не принимать мер, то потребность ежегодно будет только увеличиваться. В области намерены активно развивать животноводство, где без ветспециалистов не обойтись.

    «Ежегодно выпускается до 50 ветеринарных специалистов. Можно за год закрыть дефицит. Задача управления ветеринарии совместно с акимами районов отработать трудоустройство выпускников. С руководителями сельхозформирований работайте. В этом году 10 молочно-товарных ферм открываем. Начинаем строить еще 12. Откормплощадки появляются. Две птицефабрики начнем строить. С каждым годом нужнее и нужнее будут ветспециалисты. Объектов по животноводству будет больше, и потребность будет расти. Возможно, стоить увеличить количество грантов. Отработайте с управлением образования», - сказал К.Аксакалов.

    По словам руководителя управления ветеринарии Берика Альжанова, в прошлом году трудоустроили 12 выпускников высших и средних учебных заведений. Программой «С дипломом – в село» воспользовались 11 человек. По программе переселения из трудоизбыточных регионов трудоустроили пять человек.

    «Выделены 40 грантов по специальности «ветеринария». Ведется агитационная работа с выпускниками. В филиале Государственной Академии при Президенте РК прошли курсы повышения квалификации 30 специалистов. В Есильском сельскохозяйственном колледже обучился на курсах ветеринарных санитаров 51 человек. Всех трудоустроили», - сказал Б. Альжанов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Занятость Сельское хозяйство
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