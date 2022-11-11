Ветеринарным станциям Карагандинской области вручили ключи от новых автомобилей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Для ветеринарных станций Карагандинской области впервые за последние 10 лет закупили 19 новых служебных машин. Вручение ключей от автомобилей главам ветслужб прошло в преддверии Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Автомобили марок Chevrolet Cobalt и Chevrolet Nexia приобрели у отечественного производителя «СарыаркаАвтоПром». Машины распределили между ветеринарными станциями семи районов и городами Балхаш и Караганда.

– Служебный автотранспорт не обновлялся с 2012 года. Почти 17 % машин пришли в негодность, – говорит руководитель Управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков. – Новые машины получили все станции, чтобы оперативно реагировать. В случае болезни или падения скота мы берём материал, который срочно нужно везти в лабораторию. Были такие случаи, что машины ломались в дороге. А проба действительна лишь в течение 4–5 часов. Новый служебный транспорт поможет нашим ветеринарам выполнять свою работу быстро и качественно.

В этом году заработная плата работников ветеринарных станций выросла на 50 %.

– Из областного бюджета было выделено необходимое финансирование по поддержке ветеринаров. На сегодняшний день заработная плата 672 работников выросла на 50 %. Для себя мы ставим задачу – обеспечить необходимые условия труда для вашей профессиональной деятельности, – сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Главный ветеринар Осакаровского района Юрий Сергеев говорит, что поддержка властей очень важна в это непростое время.

– В нашей работе без автомобиля никуда. Район большой – от Осакаровки в одну сторону 120–150 км и в другую около 100 км. Нам очень нужны машины, потому что мы выезжаем на профилактические и диагностические мероприятия, на отгоны. Среди них есть те, до которых надо добираться и более 20 км по полевым дорогам. Новые машины как нельзя лучше позволят выполнять нашу работу оперативно, – считает Юрий Сергеев.