Ветеринарные службы подделывали документы об отстреле собак в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау ветеринарные службы подделывали документы об отстреле собак, незаконно списывая бюджетные средства. Тем временем с начала года в городе зарегистрировано 112 фактов укуса собаками людей, в 70 случаях пострадали дети. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратура города внесла соответствующий акт надзора по факту представления ветеринарными органами поддельных документов об отстреле собак в 2021 году путем перевода излишних бюджетных средств предпринимателям. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме, виновные привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сегодня соблюдение законности при обращении с животными, а также вопросы защиты животных, в том числе при отлове бродячих собак находится на личном контроле прокурора города»,- сообщили в пресс-службе прокуратуры города Атырау.

Прокуратурой города, в связи с неэффективностью принимаемых уполномоченным органом мер по отлову бродячих собак, было внесено представление.

«Создана и организована работа мобильной группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции и местного исполнительного органа, утвержден комплексный план мероприятий. Несмотря на принимаемые меры, факты укусов людей бродячими животными продолжают иметь место. В связи с чем, прокуратура предупреждает родителей не оставлять детьми на улице и в общественных местах без присмотра»,- проинформировали в пресс-службе городской прокуратуры.

Соблюдение законности при обращении с животными, а также вопросы защиты животных, в том числе при отлове бродячих собак, находятся на личном контроле прокурора города.