Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Ветеринарные службы подделывали документы об отстреле собак в Атырау

    15 Июня 2022, 22:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау ветеринарные службы подделывали документы об отстреле собак, незаконно списывая бюджетные средства. Тем временем с начала года в городе зарегистрировано 112 фактов укуса собаками людей, в 70 случаях пострадали дети. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прокуратура города внесла соответствующий акт надзора по факту представления ветеринарными органами поддельных документов об отстреле собак в 2021 году путем перевода излишних бюджетных средств предпринимателям. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме, виновные привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сегодня соблюдение законности при обращении с животными, а также вопросы защиты животных, в том числе при отлове бродячих собак находится на личном контроле прокурора города»,- сообщили в пресс-службе прокуратуры города Атырау.

    Прокуратурой города, в связи с неэффективностью принимаемых уполномоченным органом мер по отлову бродячих собак, было внесено представление.

    «Создана и организована работа мобильной группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции и местного исполнительного органа, утвержден комплексный план мероприятий. Несмотря на принимаемые меры, факты укусов людей бродячими животными продолжают иметь место. В связи с чем, прокуратура предупреждает родителей не оставлять детьми на улице и в общественных местах без присмотра»,- проинформировали в пресс-службе городской прокуратуры.

    Соблюдение законности при обращении с животными, а также вопросы защиты животных, в том числе при отлове бродячих собак, находятся на личном контроле прокурора города.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Генпрокуратура Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    3,5 тысячи га пастбищных земель вернули государству в Алматинской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков