Ветеринарные проверки станут внезапными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Таможенные органы и акиматы регионов вернут часть контрольно-надзорных функций в ведение Минсельхоза РК. Это коснется деятельности в сфере обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия страны. Кроме того, инспекторы ветконтроля МСХ отныне смогут проводить внезапные проверки хозсубъектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Эти изменения вводятся новым законом «О внесении изменении и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», подписанным Главой государства 28 октября текущего года.

Управление по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства РК прокомментировало законодательные новеллы, касающиеся ветеринарно-санитарного контроля.

В рамках принятого закона внесены поправки в ряд законодательных актов, направленные на совершенствование законодательства в сфере ветеринарии.

В частности, для пресечения оборота несоответствующей ветеринарным требованиям продукции предусматривается усиление ветеринарного контроля на приграничных территориях при ввозе и перемещении товаров, а также сосредоточение всех контрольно-надзорных функций в области ветеринарии за ведомством уполномоченного органа в области ветеринарии путем:

- возврата функции государственного ветеринарно-санитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС от органов государственных доходов (функции государственного ветеринарно-санитарного контроля в остальных пунктах осуществляется ведомством уполномоченного органа в области ветеринарии);

- возврата функции государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора от местных исполнительных органов. При этом, за местными исполнительными органами останутся реализационные функции в области ветеринарии (организация и проведение ветеринарных мероприятий, идентификация сельскохозяйственных животных и т.д.);

- государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за перемещением товаров между установленными зонами благополучия, на приграничной территории с сопредельными государствами, на свободных экономических зонах.

Кроме того, предусмотрено изменение структуры ветеринарной службы местных исполнительных органов областей, путем:

сосредоточения функции в области ветеринарии на областном уровне;подчиненности областному уровню государственных ветеринарных организаций городов областного значения, районов с ветеринарными пунктами.

При этом, за уполномоченным органом в области ветеринарии закреплено утверждение плановых значений целевых индикаторов в области ветеринарии в разрезе регионов и проведение оценки деятельности подразделении местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии.

Также в целях повышения эффективности системы ветеринарии предусмотрен:

особый порядок принятия ветеринарных мер в случае выявления впервые или вновь выявленных особо опасных болезней животных, что позволит своевременно реагировать на изменение ветеринарной обстановки в республике (возможность оперативного приобретения товаров, работ, услуг для локализации и (или) ликвидации впервые или вновь выявленных на территории Республики Казахстан особо опасных, экзотических болезней животных, временная регистрация ветеринарных препаратов); возможность владельцам объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за счет собственных средств в случае обращения проводить референции по обеспечению пищевой безопасности сверх их объема, осуществляемых за счет бюджетных средств на соответствующий финансовый год;установление компартмента, регионализации (наделение уполномоченного органа в области ветеринарии по утверждению порядка регионализации, деления на компартамент и принятию решения об их установлении);для оперативного выявления причин возникновения и распространения болезней животных исключены требования по предварительному уведомлению проверяемого субъекта (принцип внезапности), регистрация проверки будет осуществляться после ее начала.

Иные поправки носят редакционно-уточняющий характер, направленные на приведение действующих законов и кодексов в соответствие с нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза и устранение пробелов, противоречий и коллизий в правовом регулировании в области ветеринарии.

В целом, поправки в сфере ветеринарии положительно скажутся на обеспечении продовольственной безопасности Республики Казахстан.