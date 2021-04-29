Ветераны ВОВ получат по одному миллиону тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области живут 28 ветеранов ВОВ. К празднованию 76-летия Победы каждый из них получит единовременную выплату в размере 1 млн тенге. Также предусмотрена единовременная материальная выплата 214 лицам, приравненным к участникам и инвалидам Второй мировой войны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

233,2 млн тенге в целом по Туркестанской области выделено из районного и городского бюджетов на единовременную материальную помощь в честь праздника Великой Победы 6808 ветеранам. Все они получат помощь до 4 мая.

В том числе: 28 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - 1 млн. тенге тенге; 6722 труженикам тыла и вдовам погибших воинов - 30 тысяч тенге; 55 жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших на войне - 60 тысяч тенге; другим категориям, приравненным к ВОВ, - 100 тысяч тенге.

В Туркестанской области установят билборды с изображением ветеранов. Кроме того, во всех районах и городах региона по поручению акима Умирзака Шукеева проходят поздравления ветеранов войны на дому. В ходе мероприятий, проводимых совместно с председателями ветеранских организаций, строго соблюдаются карантинные требования.

От имени акима области Умирзака Шукеева ветеранам вручат поздравления и подарки.

По области ветераны Великой Отечественной войны полностью обеспечены жильем. Для проведения оздоровительных мероприятий по результатам сформированной социальной карты со стороны управления здравоохранения оказаны необходимые медицинские услуги всем 28 ветеранам. Проведено диспансерное обследование.

Ежегодно проходит мониторинг технического состояния памятников истории и культуры области, при необходимости идет ремонт и благоустройство.

По области насчитывается 315 памятников, 78 мемориалов, монументальных комплексов. На сегодняшний день некоторые из них находятся в ремонте и на реконструкции.

Ежегодно для оздоровления представителей старшего поколения отдыхают и лечатся 7,8 тыс. отдельных категорий граждан (в Доме ветеранов - 4000, в доме ветеранов «Мейір» - 3800 ветеранов войны и приравненных к ним лиц, пенсионеров).

На сегодня в связи с сохранением социальной дистанции на 7800 мест 50% ветеранов, т. е. 3900 пенсионеров имеют возможность поправить здоровье.

Кроме того, ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, будет предоставлен приоритет и, в первую очередь, путевки в указанные места отдыха.