Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Ветераны Вооруженных сил РК предлагают пересмотреть порядок призыва в армию

    17 Сентября 2022, 14:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прошла рабочая встреча, в которой приняли участие ветераны Вооруженных сил. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал о мерах, принимаемых с целью обеспечения комплексного и системного совершенствования Вооруженных сил, повышения боеготовности и боеспособности армейских подразделений, обновления военной инфраструктуры и усиления межведомственной координации.

    В ходе встречи были также затронуты вопросы военно-патриотического воспитания допризывной молодежи, призыва граждан на срочную воинскую службу, набора кандидатов в военные учебные заведения.

    Генерал-полковник Руслан Жаксылыков высказал слова признательности ветеранам за участие в деле военно-патриотического воспитания молодежи и подчеркнул важность сохранения преемственности поколений. Он также выразил уверенность в том, что это сотрудничество выйдет на качественно новый уровень.

    В обмене мнениями приняли участие Мухтар Алтынбаев, Талгат Мусабаев, Бахытжан Ертаев, Ратмир Комратов, Марат Нагуманов и другие ветераны Вооруженных сил.

    Ветераны с удовлетворением отметили перемены, происходящие в армии в плане внедрения новых подходов в боевую подготовку войск с учетом современных требований, озвучили предложения по улучшению порядка призыва в армию и воспитания личного состава в духе преданности народу Казахстана.

    Выдвинута инициатива более активного участия ветеранов Вооруженных сил в работе информационно-разъяснительных групп.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    1,5 тысячи срочников прошли отбор в вузы на грант без ЕНТ
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге