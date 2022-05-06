Ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ко Дню Победы 75 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты в сумме 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Единовременную материальную помощь в размере 100 тыс. тенге получили 1 592 жителя, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, и 2 870 ветеранов боевых действий на территории других государств.

В список получателей выплат ко Дню Победы вошли 9 370 тружеников тыла, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в период войны, а также 455 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Для них размер единовременной материальной помощи составил 50 тыс. тенге.

Выплата материальной помощи ко Дню Победы проводилась без истребования заявлений по спискам, утвержденным акиматом города Алматы. Всего выплаты получили 14 362 человека.

Ранее сообщалось, что сумма единовременных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны в Алматы составит 1 млн тенге.





