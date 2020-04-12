Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Ветераны Ордабасы оказали помощь нуждающимся

    12 Апреля 2020, 06:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Активисты ряда неправительственных организаций и представители мечетей в Ордабасинском районе Туркестанской области провели благотворительные акции по оказанию социальной помощи семьям, нуждающимся в социальной поддержке, во время объявленного чрезвычайного положения в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В частности, по инициативе Ордабасинского районного общественного объединения «Совет ветеранов» социально уязвимым гражданам было роздано мясо. 42 семьям с низким доходом помогло сообщество мечетей, распределив между ними мясо и 21 мешок муки, 500 масок.

    При участии председателей женских советов сельских округов, организованных общественным объединением «Районный женский совет» и ассоциацией «Кажы аналар», 32 работницы ГКЗ «Темірлан аббаттандыру» получили продовольственные пакеты.

    При участии неравнодушных граждан благотворительные акции найдут свое продолжение в регионе.

    Автор:

    Туркестанская область Благотворительность Социальная поддержка Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане