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    ​Ветераны и семьи погибших военнослужащих получат по 120 тысяч тенге к 7 мая в Астане

    28 Апреля 2023, 17:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления занятости и социальной защиты города Астаны Илья Скуб рассказал о запланированных единовременных выплатах ветеранам к 7 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «7 мая – День защитника Отечества. В этой связи акиматом в рамках реализации правил, утвержденных маслихатом города, предусмотрены различные единовременные выплаты, всего на это заложено порядка 250 млн тенге. Выплаты получат ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, они получат единовременные в размере 35 МРП или 120 тысяч тенге», - сообщил Илья Скуб во время брифинга в акимате.

    Всего, по его словам, к данной категории относится 436 человек, все необходимые выплаты будут осуществлены.

    «Ветераны боевых действий на территории других государств также получат порядка 120 тысяч тенге, таких у нас 899 человек. Третья категория – лица, на которых распространяется действие закона РК «О ветеранах». Это труженики тыла, семьи погибших военнослужащих, супруга умершего инвалида ВОВ в размере 11 МРП или 37 тысяч тенге. Всего в городе зарегистрировано 2316 таких человек. Всего данное мероприятие охватит порядка 3800 человек», - добавил И. Скуб.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Армия
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