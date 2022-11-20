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    Ветераны и молодежь Жамбылской области активно голосуют на выборах Президента

    20 Ноября 2022, 15:32

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На выборах Президента Республики Казахстан на избирательных участках Жамбылской области встречали с подарками ветеранов и 18-летних избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    В день выборов жительнице Тараза Юлии Батышевой исполнилось 18 лет. Именинница воспользовалась своим избирательным правом и проголосовала на выборах Президента страны

    «На выборах я голосую впервые, для меня это большая честь – участвовать в выборах Президента страны. Я голосую за достижение поставленных целей, за своё светлое будущее. Специально для тех, кто голосует впервые, на избирательных участках устроили сюрпризы, очень приятно получать такие подарки. Этот день мне навсегда запомнится», - поделилась впечатлениями Юлия Батышева.

    По информации Таразской избирательной комиссии, в день выборов подарки приготовили для тех избирателей, которые впервые участвуют в выборах, а также самым пожилым избирателям.

    «Подарки в виде блокнота с изображением логотипа выборов на обложке, а также ручки. Надо отметить, что и молодежь, и ветераны активно голосуют на выборах Президента», - пояснили в комиссии.

    По данным избирательной комиссии по Жамбылской области, в 7:00 утра в регионе приступили к голосованию на 493 избирательных участках, участвуют в выборах 716 610 избирателей. Всего в регионе проживает 1,2 млн жителей.

    В Таразе действуют 125 территориальных избирательных участков, участвуют 255 тыс. избирателей. Население областного центра составляет 408 200 человек.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом открывается с учетом разницы часовых поясов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Президентские выборы - 2022
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