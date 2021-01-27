Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Ветераны Антикоррупционной службы подводят итоги деятельности за 2020 год

    27 Января 2021, 16:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советом ветеранов Антикоррупционной службы организовано заседание, где подведены итоги работы в 2020 году. В мероприятии Совета ветеранов принял участие председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    Кроме того, во встрече приняли участие руководители структурных подразделений Агентства и в режиме онлайн руководители территориальных департаментов и областных филиалов Совета ветеранов.

    Преемственность поколений является важным компонентом в деятельности Антикоррупционной службы.

    В этой связи, в июле 2020 года образован Совет ветеранов Антикоррупционной службы, который принимает активное участие в повышении эффективности деятельности личного состава посредством проведения воспитательной работы, обучения и передачи опыта в служебной деятельности и оказании методической помощи сотрудникам Антикора.

    О результатах работы в данных направлениях Председатель Совета ветеранов Рустам Ибраимов проинформировал, подводя итоги 2020 года. Также были обозначены основные приоритеты работы на текущий год. Кроме того, в ходе встречи заслушаны доклады председателей территориальных филиалов по Кызылординской, Павлодарской, областям и г. Шымкент.

    Алик Шпекбаев ознакомил руководителей ветеранских организаций с инициативами Антикора в сфере международного сотрудничества, отдельно остановился на проводимой работе по совершенствованию законодательства Республики Казахстан, повышению социальной защищенности сотрудников, усилению ответственности государственных служащих за совершение коррупционных правонарушений.

    В завершение встречи были внесены предложения по совершенствованию деятельности Совета ветеранов.

    Особое внимание участники встречи уделили вопросам сотрудничества ветеранов с консультативно-совещательными органами при Агентстве, проектными офисами «Адалдық алаңы», «Адал көмек», Специальной мониторинговой группой, Республиканским информационно-просветительским штабом.

    Также Советом ветеранов решено обширнее применять имеющийся опыт ветеранов Антикоррупционной службы для методической помощи молодым сотрудникам, пропаганды среди них ценности честной и безупречной службы, активнее участвовать в нормотворческой деятельности Агентства в области противодействия коррупции и прохождения правоохранительной службы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким
    Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Арыстанбека Мухамедиулы
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной