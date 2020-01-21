Ветерану из Семея спустя 75 лет присвоен статус участника ВОВ

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее ветерану присвоили статус участника ВОВ спустя 75 лет по окончанию войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой городской информационный центр.

В акимате состоялась торжественная церемония вручения удостоверения ветерана Великой Отечественной войны Аскару Рахимбаеву, которому в марте этого года исполнится 94 года.

«Аскар Рахимбаев родился 1 марта 1926 года в Аксуатском районе Семипалатинской области. В 1941 году, будучи 15-летним мальчишкой, был призван в ряды Аксуатским РВК и воевал на Восточном фронте в стрелковом полку. Красноармеец принимал участие в освобождении румынских городов Брашев и Мишель.До августа 2002 года проживал в селе Кубабас Тарбагатайского района. В мирное время работал трактористом и бригадиром в совхозе «Партсъезд» (ныне с. Кубабас). С 1988 года находится на заслуженном отдыхе. В Семее проживает с 2000 года с сыном и снохой. Вместе с супругой ветеран воспитал 11 детей, 29 внуков и 44 правнуков», - рассказали в инфоцентре.

Однако до настоящего времени аксакал не имел статуса участника Великой Отечественной войны. И лишь теперь, по ходатайству Совета ветеранов города Семея, спустя 75 лет после окончания войны, Аскару Рахимбаеву присвоен статус участника ВОВ. Этот случай многие называют из ряда вон выходящим. Однополчане и представители городской общественности недоумевают: как можно было оставить ветерана войны без соответствующего статуса?

«Я, как участник Великой Отечественной войны, в первый раз столкнулся с такой ситуацией. Мне не раз приходилось провожать однополчан в последний путь, но чтобы на моих глазах «родился» вновь участник ВОВ - такое впервые. У меня один вопрос: почему? В чем дело? Столько лет прожить, не имея удостоверения участника войны. Он ведь находится в окружении родных, близких, сельчан. У него есть внуки, дети, правнуки. Почему случилось так, что он остался без удостоверения ветерана ВОВ? Я очень рад, что сегодня, при наличии достаточных подтверждающих документов, он получает удостоверение участника войны. Это очень отрадно», – говорит ветеран ВОВ, почетный гражданин ВКО и города Семея Габдулгазиз Ахмеров.

Одной из главных причин сложившейся ситуации на встрече назвали и скромность самого ветерана. Аким города Ермак Салимов лично поздравил аксакала и торжественно вручил ему удостоверение ветерана ВОВ. Глава города назвал ситуацию большим и несправедливым упущением и призвал горожан внимательнее относиться к своему окружению.

«Здесь сыграли роль много факторов. И в первую очередь - это скромность нашего аксакала. Скромный человек пришел в военкомат, ему отказали, а он и промолчал. И очень радостно, что сегодня «родился» новый участник той страшной войны. Для нас это урок и нам нужно остановиться, осмотреться, кто рядом с нами. К сожалению, не всегда это удается, но сегодняшняя встреча напоминает нам об этом», – сказал Ермак Салимов.

Теперь новоиспеченному ветерану ВОВ будут ежемесячно выплачиваться льготы в размере 42 тысяч тенге.

Фото: инфоцентр города Семея



