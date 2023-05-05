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      Великая Победа

    Ветеранов войны поздравили в Костанае

    5 Мая 2023, 19:45

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В преддверии Дня победы исполняющий обязанности начальника Костанайской академии МВД, полковник полиции Нуркен Мухаметкалиев посетил ветеранов Великой Отечественной войны Дильдабека Нурушева и Степана Маслова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    От имени личного состава полковник Мухаметкалиев поздравил ветеранов с праздником и вручил подарки.

    От имени личного состава полковник Мухаметкалиев поздравил ветеранов с праздником и вручил подарки.

    «Мы всегда с благодарностью вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны. Вы всегда были для нас примером служения Отечеству. Пусть ваше мужество и самоотверженность станут для нас примером, которым мы будем руководствоваться в нашей жизни и служебной деятельности», - отметил полковник Мухаметкалиев.


    Каждый из ветеранов встречает праздник в кругу родных и близких, под родным шаныраком.

    Дильдабек Нурушев был участником боевых действий на реке Одер. Освобождал Кенигсберг, где и встретил Победу. После войны еще пять лет прослужил в Польше. Послушав истории военных лет от ветерана Дильдабека Нурушева, полицейские с благодарностью приняли «Бата» от аксакала.

    Степан Маслов, кого полицейские также пришли поздравить, в годы войны был снайпером. В августе 1945 года вместе с частью был отправлен на фронт, воевал с японцами. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями. За свой труд в мирное время Степан Федорович награжден медалью «За трудовое отличие».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МВД РК
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