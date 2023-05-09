Ветеранов ВОВ поздравили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
9 мая аким с утра возложил цветы к мемориалу Славы, расположенному в Конаеве, почтив память героев минутой молчания. Затем обратился к собравшимся на площади жителям города с поздравительной речью.
«Победа над фашистской Германией состоялась благодаря единству народа, массовому героизму на полях сражений и неустанному труду в тылу. Мы никогда не забудем подвиг старшего поколения, грудью заслонившего страну и спасшего мир от фашизма. Сегодня в День Победы мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на полях сражений. Сейчас мы живем в экономически успешном, независимом и многонациональном Казахстане, в мире и согласии с ближними и дальними странами. Государством, исполнительной властью области проводится большая работа по поддержке ветеранов войны и тружеников тыла», - отметил Марат Султангазиев.
Поздравление от акима услышал и житель поселка Алга Енбекшиказахского района, ветеран ВОВ Солтанбай Жарыкбасов. Аксакал, несмотря на свой преклонный возраст, полон энергии и сил. Секретом долголетия являются любовь и забота родственников, делится Солтанбай ата.
«Когда пришел фашист, все отправились на фронт. В том числе мой отец и двое моих братьев. Мое время пришло в 1943 году. Тогда я был призван в ряды армии и отправился в снайперское училище в Ташкент. Затем в апреле нас эшелоном отправили на Забайкальский фронт. Нам противостояли японские милитаристы. Много чего было, не хотелось бы, чтобы наши потомки это видели. Вернулся я в родные края лишь в 1950 году», - отметил фронтовик.
Марат Султангазиев поздравил ветерана с Днем Победы и выразил благодарность от имени всех жителей области.
«Ваша удивительная судьба и ваша стойкость - пример для всех нас. Сегодня для нас особенный день и огромное удовольствие лично Вас поздравить со знаменательной датой», - подытожил аким области.
По данным акимата, в Алматинской области остались 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждому из них было выплачено по 1,5 миллиона тенге в честь Дня Победы.