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    Ветеранов Великой Отечественной войны чествуют в Жамбылской области

    9 Мая 2023, 16:10

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ветераны Великой Отечественной войны в Жамбылской области принимают поздравления с 78-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Накануне празднования Дня Победы в Жамбылской области традиционно чествуют ветеранов Великой Отечественной войны.

    Фронтовика Виктора Долганова поздравил первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

    Виктор Долганов родился в 1926 году. В начале Великой Отечественной войны вместе со своими сверстниками трудился на заводе, делал снаряды. Когда ему исполнилось 18 лет, получил повестку из военкомата – и прошел тысячи километров фронтовыми дорогами. Боевые заслуги ветерана отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», медалью «Маршал Жуков» и многочисленными юбилейными наградами.


    После войны, в 1950 году, Виктора Долганова перевели в воинскую часть №37239 в Жамбылской области, где фронтовик работал на Джамбулском суперфосфатном заводе, откуда и вышел на пенсию в 1976 году.

    «Мы преклоняемся перед героизмом фронтовиков. Благодаря ветеранам, мы сегодня живем в мирной и свободной стране. Память о ваших подвигах будет жить в веках», - пожелал заместитель акима области.

    99-летнего ветерана Шалданбая Шанбаева поздравил с праздником Победы заместитель акима области Ерболат Ибрайханов.

    Уроженец села Жанатурмыс Рыскуловсого района Шалданбай Шанбаев в начале войны был призван в армию. До конца Великой Отечественной войны находился в составе 227 стрелкового полка внутренних войск НКВД. После войны фронтовик получил образование и работал бухгалтером в колхозе «Жанатурмыс». Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «Маршал Жуков».


    Ветераны Великой Отечественной войны Григорий Нещеретнев и Базарбай Бурбаев также получили поздравления и подарки от заместителей акима области Канатбека Мадибека и Еркина Уйсимбаева.

    Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Макеева навестил аким города Тараза Бакытжан Орынбеков.

    Иван Федорович Макеев родился в 1927 году в селе Мучкап Мучкапского района Тамбовской области. После школы был призван в армию, служил разведчиком на Забайкальском фронте, принимал участие в войне с Японией, в боях за освобождение городов Мукдена, Харбина, Чаньчуня. Демобилизовался в 1951 году.

    В 1967 году Иван Макеев окончил Высшую школу милиции в городе Алма-Ате. Прошел путь от оперативника до начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности, имеет звание подполковника милиции. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За победу над Японией», а также рядом других боевых и юбилейных наград.​


    Как сообщалось, 17 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Жамбылской области, всем им в честь празднования Дня Победы окажут финансовую поддержку в сумме 1,5 млн тенге. В Таразе проживают 11 ветеранов, в Байзакском и Таласском районах – по одному ветерану, по двое в Меркенском и Сарысуском районах.

    Из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять - обладателями Ордена Славы.

    Фото пресс-служба акима Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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