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    Ветеранов столичного района Байконыр поздравили с предстоящим Днем Победы

    8 Мая 2021, 22:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат района Байконыр совместно с Национальной гвардией РК поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе, с наступающей 76-й годовщиной Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    «Мы совместно с Национальной гвардией поздравили наших ветеранов района Байконыр. Оркестр исполнил попурри из песен военных лет, а мы ветеранам вручили поздравительные письма от имени акима города, сертификаты на сумму 100 тысяч тенге на покупку техники в сети «Технодом». Вместе с тем, акимат района приготовил для каждого ветерана подарочные продуктовые корзины с продуктами первой необходимости, фруктами и сладостями весом примерно 30 кг», — рассказал заместитель акима района Байконыр Ерлан Жаулыбаев.

    В районе проживают 7 ветеранов. Самому молодому из них 95 лет, а самому пожилому – 101 год.

    Аким района Байконыр Нурбол Нурсагатов поздравил каждого ветерана с предстоящим праздником, а также вручил подарки.

    «К сожалению, с каждым годом мы теряем все больше наших ветеранов. Стараемся всегда уделять им должное внимание и оказывать поддержку. Мы хотим пожелать нашим героям крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также выразить благодарность за мирное небо над головой! Пусть они всегда будут среди нас, а мы, в свою очередь, никогда не забудем их подвигов!» — сказал аким района.

    Отмечается, мероприятие проводилось с соблюдением всех саннорм.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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