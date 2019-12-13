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    Ветеранов Шымкента поздравили с Днем независимости Казахстана

    13 Декабря 2019, 22:18

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким города Шымкента Ерлан Айтаханов поздравил ветеранов города с 28-летием независимости Казахстана и вручил им награды за активное участие в жизни мегаполиса, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава мегаполиса отметил вклад представителей старшего поколения в воспитание молодежи.

    Помимо этого, высокие награды получили депутат Сената РК Н. Бекназаров, секретарь маслихата Г. Ташкараев, первый заместитель шымкентского городского филиала партии «Nur Otan» Б. Нарымбетов и другие.

    Праздничный дастархан собрал в этот день около 300 участников войны, тружеников тыла. Они говорили о независимости, роли Первого Президента в ее становлении.

    Автор: Марат Манаспаев

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    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память День Независимости Шымкент Общество
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